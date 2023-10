Euroligue: après sa défaite face à Valence, la Roca Team sous pression pour sa rencontre face à Bologne ce vendredi soir

Coéquipiers à Baskonia de 2014 à 2016, puis au CSKA Moscou (2020-21), Mike James et l’ailier géorgien de la Virtus Bologne, Tornike Shengelia, se connaissent bien et s’apprécient. Il n’y aura qu’un vainqueur ce vendredi soir et le perdant, déjà à deux défaites, aura clairement raté son entrée dans cette Euroligue 23-24.

Mike James, justement. Le bon côté de l’histoire: MJ, loin des frasques du passé, porte Monaco en ce début de saison. Le revers: une "MJ dépendance" problématique. En l’absence de Jordan Loyd - retour possible sous quinze jours - et en attendant Kemba Walker (dès la semaine prochaine?), Monaco est pour l’instant en peine de trouver des relais offensifs consistants à son meneur star. Elie Okobo, notamment, est tout à fait capable d’endosser le rôle.

La Roca Team peine en outre à trouver la "filoche" de loin. Si en plus les rebonds sont laissés à l’adversaire, comme à Valence vendredi dernier, l’équation devient compliquée. Retrouver de l’intensité, du jeu rapide, des ballons volés, c’est sur ce terrain-là que Monaco - en attendant le retour de l’adresse - va tenter de rebondir en premier lieu.

Du côté de la Virtus, le président Massimo Zanetti (le roi du café dans la botte, Segafredo et compagnie) s’est fâché avec Scariolo et a placé Luca Bianchi aux commandes cette saison. Ce dernier, coach de Strasbourg l’an passé, avait failli jouer un mauvais tour à la Roca Team en quart de finale de BetClic... Surtout, Bianchi s’est illustré à la tête de la Lettonie cet été (élu meilleur sélectionneur de la Coupe du monde), de sorte que le duel des coachs va aussi valoir son pesant d’or. Si la Virtus a perdu son maestro vétéran Milos Teodosic, elle a gardé un effectif bien consistant (voir ci-dessous). Et l’ancien antibois Isaia Cordinier (12 points, 9 passes face à Kaunas en ouverture), qui évoluera ce soir devant la famille et les amis, s’affirme en leader incontournable dans la rotation bolognaise.