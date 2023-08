Monaco : La Roca Team va avoir droit à un parquet flambant neuf à la salle Gaston-Médecin

Nouvelle année, nouveau parquet. Après une saison riche en émotions, les joueurs de Sasa Obradovic vont pouvoir repartir pied au plancher dans des conditions optimales. Après la grande rénovation de la salle l’été dernier, c’était au tour du parquet d’être changé.

"Le précédent avait été installé en 2012, explique Sylvie Bertrand, directrice du stade Louis-II. Pour le maintenir à un certain niveau de qualité, on est obligés tous les trois ans de faire un resurfaçage. C’est-à-dire qu’on le ponce légèrement et on le remet en peinture. À chaque fois l’épaisseur du parquet diminue et là on est arrivés au dernier surfaçage. On peut en faire trois environ." Soit une durée de vie de dix ans environ.

Pour cela, la direction du stade Louis-II a fait appel à une entreprise monégasque. Le parquet est, lui, de la marque Junker

"C’est une marque reconnue dans le monde entier. Ils l’utilisent même en NBA. On l’a changé entièrement. Avant, nous avions des lames, maintenant ce sont des plaques sur lesquelles les lames sont posées. Ce n’est pas plus facile à poser mais les nouveaux parquets sont à ces normes européennes. Tous les parquets sont de ce type désormais."

Côté peinture, le choix est laissé au club qui doit tout de même respecter certaines réglementations. "On doit laisser le rouge sur les côtés du terrain, poursuit la directrice des lieux. La couleur dominante doit être la couleur du club. Quant au type de rouge, c’est le club qui l’avait choisi à l’époque. On leur a aussi laissé le choix des deux couleurs du terrain. Ça reste très naturel avec un deuxième vernis qui est légèrement grisé et qui va donc rester très clair."

Petite subtilité qui pourrait ne pas être remarquée par les supporters: un vernis mat a été ajouté. Et ce n’est pas pour faire joli. "Cela permet d’atténuer légèrement les reflets de l’éclairage. Comme notre salle est relativement petite par rapport à d’autres en Europe, les projecteurs sont plus bas bien que ce soit réglementaire. Mais les années précédentes on nous a dit qu’à la TV les reflets prenaient un peu le pas sur les lignes."

Huit semaines de travaux ont été nécessaires au total pour un coût de 370.000 euros et une livraison dans les jours à venir.

Les tracés ont été effectués en fin de semaine dernière, ne manque plus que la Ligue homologue le parquet.

"Pour nous laisser un peu plus de marge, les deux premières rencontres de LNB vont se faire à l’extérieur." Pour leur retour de vacances cette semaine, les coéquipiers de Yakuba Ouattara vont devoir s’entraîner dans le gymnase scolaire avant de partir en stage.

Et si l’ancien parquet était redistribué aux supporters de la Roca Team ?

C’est l’idée qui a germé dans la tête de la présidente au moment de prendre la décision des travaux. "Je trouvais assez sympa de le découper et de le distribuer aux supporters. On a gardé le rond central avec l’énorme logo de la Roca Team."

Pour l’instant, l’opération n’est pas encore totalement précisée mais elle devrait avoir lieu très prochainement.

"On a les plaques mais on n’a pas encore fait la découpe. Je pense qu’on fera peut-être cela au premier match. On se mettra d’accord avec le club."

Quant au reste du parquet, il a été envoyé à la Société monégasque d’assainissement afin d’être recyclé.

Au premier plan, les vestiaires de la Roca Team qui ont désormais leurs propres sanitaires. Tout au fond à gauche, les vestiaires de l’équipe visiteuse. D’autres travaux de tuyauterie ont été réalisés à cette occasion. (Photo Stade Louis-II).