Tout ce qu'il faut savoir avant le match AS Monaco-Baskonia Vitoria pour la 10e journée d'Euroligue

Ils jouent au même poste et portent tous les deux des lunettes, montures fines dans la vie, et "glasses" adaptées pour résister aux chocs, sur un terrain de basket. Ce sont deux joueurs à part, qui n’ont jamais eu la vue courte en termes d’investissement, d’engagement, de combativité.

Deux ‘‘guerriers’’ comme on dit, deux joueurs de vestiaire, qui la saison passée portaient le même maillot, celui de l’AS Monaco, et s’entendaient comme larrons en foire. John Brown est toujours l’intérieur de la Roca Team, Chima Moneke, lui, est parti à Vitoria l’été dernier.



Or, Chima, qui ne jouait pas beaucoup au pied du Rocher (4 pts, 3,1 rebonds en 12,5 minutes en Euroligue) explose littéralement sous le maillot de Baskonia: premier joueur de l’Euroligue à l’évaluation (23,6), 2e meilleur marqueur (18,0) plus de 25 minutes par match... Dusko Ivanovic, le coach historique de retour à Vitoria, en a fait son homme de base dans la peinture, une sorte de Charles Barkley des temps modernes européens... Plus petit (1,96m) que les autres intérieurs, mais d’une énergie folle.



"Quand vous sentez toute la confiance du club derrière vous et que vous vous appelez Chima Moneke, le ciel est votre limite », glisse John Brown, prêt à en découdre avec son ami et ex-coéquipier. "On est proches, on échange, on va se chambrer, c’est sûr. Et le temps du match, chacun défendra à fond sa tunique, il n’y aura pas de cadeau, c’est comme ça, c’est la règle". Brown, pas très grand non plus pour un intérieur (2,01m), doté d’un shoot atypique, passé par une fac peu connu aux USA, puis par la D2 italienne, et Moneke, né au Nigeria, passé par la Pro B française (Rouen, Denain, Quimper) ont aussi ce point commun d’avoir dû prouver toujours plus que les autres.

Histoire de dingue

Résultat: un supplément d’âme pour des joueurs bénis du public. Sacré MVP de la 9e journée d’Euroligue, le 17 novembre dernier, Chima Moneke a partagé un tweet avec cette allusion à peine voilée à son temps de jeu limité du temps de l’AS Monaco: "Pas le niveau Euroligue". Inutile de faire un dessin, le Nigérian risque d’être motivé ce soir.



Arrivé en cours de saison passée dans le roster de Sasa Obradovic, il faut dire que Moneke avait pâti en championnat de son statut de joueur étranger, en concurrence avec des garçons comme Donta Hall et Jaron Blossomgame pour une place sur la feuille de match. Pas l’idéal pour décoller. Ce qui ne l’avait pas empêché de devenir l’un des chouchous des fans à Gaston-Médecin. L’un des tweets de Chima Moneke est devenu célèbre, en juillet 2022, quand il était choisi par les Sacramento Kings (NBA).

"Je fus coupé au bout de 3 matches lors de ma première expérience en Pro en France tout en gagnant 2.200 euros par mois. Me voici en NBA. C’est fou". Moneke ne disputa finalement qu’un match en NBA, mais le voilà désormais en course pour un titre de MVP de l’Euroligue, au même titre de Mike James. Ce qui est tout aussi dingue.