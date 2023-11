La Roca Team remportera-t-elle une 6e victoire en Euroligue? Réponse ce mardi soir face à Istanbul

C’est quand les feuilles mortes tombent à l’automne que les journées d’Euroligue se ramassent à la pelle: ASVEL vendredi dernier (80-70), Anadolu Istanbul ce mardi soir (19h), le Real à Madrid jeudi...

Monaco enchaîne les sommets et il vaut mieux, à cette époque de l’année, se sentir bien dans ses baskets. C’est le cas de la Roca Team: si tout n’est pas parfait, l’ASM a repoussé loin ses hésitations du début de saison en signant, depuis le 18 octobre, cinq victoires à la suite (Etoile Rouge, Alba Berlin, Maccabi, Milan, ASVEL).

"Une série de victoires n'est pas une garantie"

Une telle série, Monaco l’a connue à deux reprises (en 2021-22 et la saison passée), mais passer à six de rang serait une première pour la Roca Team. Le genre de stats qui pousse Sasa Obradovic à lever les bras en défense! "Une série ne vous donne jamais la moindre garantie pour la suite, rappelle le coach de l’ASM. Une année en EuroCup, j’avais tout gagné (20 victoires d’affilée avec Krasnodar, ndlr) et perdu la finale. ça vous laisse un goût amer. Il faut juste tout donner à chaque match. En Euroligue, l’intensité n’a rien à voir avec le championnat. L’Anadolu a des joueurs qui savent comment gagner les gros matches".

Décevant la saison dernière, le double champion d’Euroligue (21 et 22) a tourné la page de son coach emblématique, Ergin Ataman, parti au Pana et remplacé par Erdem Can. Efes a aussi perdu Micic (au Thunder en NBA), mais a sorti le chéquier pour attirer le MVP de Turquie la saison passée à Ankara, l’intérieur Tyrique Jones, et le shooteur star de Baskonia, Darius Thompson.

Le meneur Shane Larkin, l’arrière Elijah Bryant et l’ailier Will Clyburn - ancien coéquipier de Mike James au CSKA - sont toujours là et encore capables de mettre le feu n’importe où. Malgré la présence des tours Zizic (2,08m) et Tibor Pleiss (2,21m), l’Anadoulu paraît moins outillé dessous.

Un peu lent au démarrage, le champion de Turquie semble monter en régime, et il n’y a aucun doute sur le fait que c’est encore un gros choc qui s’annonce à Gaston-Médecin. Des soirées dont on ne se lasse pas.