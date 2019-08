Sané atterrit sur le Rocher

La raquette monégasque prend encore de la taille. L’intérieur français Landing Sané (2,07m, 28 ans) a apposé sa signature en bas d’un contrat d’un an avec le Roca Team. Le coach Sasa Obradovic a salué cette nouvelle arrivée dans sa rotation.

« Landing a l’expérience du basket européen, il pourra nous aider aux deux postes, 4 et 5. De plus, c’est une belle personnalité pour notre vestiaire. Pour être performants, nous aurons besoin d’un banc solide ».

Moins connu que Kim Tillie, Eric Buckner et Will Yeguete, le natif d’Ermont (Val-d’Oise) n’en demeure pas moins une valeur appréciée dans l’Hexagone. Sané avait laissé de bons souvenirs lors de son passage à Hyères-Toulon en ProB (saison 2012/13, 12,8 pts, 5,6 rebonds). Il était alors prêté par Levallois, son club formateur, dans lequel il est resté jusqu’en 2017 (8,4 pts, 3,7 rebonds en 2016/17). Par la suite, Sané a tenté l’expérience à l’étranger, sans pouvoir se fixer réellement (Reggiana, Andorre, Mornar au Monténégro, puis de nouveau Andorre).

« Il était temps que je me pose dans une équipe ambitieuse, note-t-il. Je suis très heureux de signer à Monaco. Je me retrouve dans un collectif qui veut aller chercher des titres. Et sur un plan personnel, j’espère aussi franchir des paliers auprès de coach Obradovic ».

Auteur de coups d’éclat (24 pts, 6 rebonds un soir de 2018 face au Real Madrid), capable de contrer comme de scorer à 3-pts, Landing Sané n’arrive pas sur le Rocher le costume d’un titulaire du 5 majeur. Ce sera à lui de gagner des minutes.

Aboudou à l’essai

Par ailleurs, l’ASM enregistre le retour d’un visage connu. L’ailier-fort Jordan Aboudou (2,01m, 28 ans) est à l’essai, il partira demain avec le groupe de Sasa Obradovic pour le stage de Bormio dans les Alpes italiennes (10 au 25 août).

Aboudou (Monégasque en 2016/17) a évolué les deux dernières saisons à Fos-sur-Mer. Max Kouguere (ex-Antibes) sera également du groupe à Bormio, mais dans le rôle d’un sparring-partner.