"Que la moitié du travail", après la victoire 89-87 contre Kazan, Mathias Lessort reste prudent

Quel est votre sentiment après cette victoire ?

Le soulagement, on l’aura lorsqu’on aura gagné le titre. On doit gagner encore un match, ce n’est que la moitié du travail.

Vous êtes montés en puissance, notamment dans le 3e quart-temps...

C’est vrai qu’on s’est fait surprendre. A certains moments, on a baissé notre rythme et on a senti qu’ils prenaient le dessus. On a réussi à reprendre la main, on n’a jamais baissé les bras, on est resté dedans, on savait qu’on pouvait revenir.

Quel sera la clé vendredi pour aller s’imposer là-bas lors du match retour avec du public ?

On fera comme ce soir, on se battra comme des chiens. On s’attend forcément à vivre un combat. Les deux équipes ont envie de gagner, on joue pour un titre. C’est un objectif important, marquant dans une carrière, un titre européen ça donne forcément envie. Si on a pas de cœur pour ces matchs là, on ne l’aura jamais.

Cela a été une vraie bataille tactique et physique...

Kazan a quand même réussi à produire de belles choses, mais on a réussi à se rattraper quand on faisait des erreurs. On contestait tous les ballons, au rebond j’étais soutenu. Tactiquement, on peut faire beaucoup mieux. On a beaucoup souffert, eu beaucoup de mal à les arrêter. Mais on va essayer d’arranger ça pour le prochain match.

Vous aviez pu travailler sur le grand (Klimenko, 22pts) qui n’est pas forcément dans leur effectif ces dernières semaines ?

Il nous a fait du mal. Après, je pense que c’est mieux que ce soit lui qui mette les points plutôt qu’on aille dans tous les sens, que Smith se mette à rentrer des paniers et que leurs extérieurs prennent feu. C’est l’option qu’on a prise et qu’on prendra peut-être.