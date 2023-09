Betclic Elite: après un début de saison impressionnant, le match de la Roca Team à domicile s'annonce spectaculaire face à Saint-Quentin

La dernière fois que Monaco a affronté Saint-Quentin en championnat, c’était pour le match de la montée dans l’élite, en mai 2015, sur le parquet du SQBB. Un temps de la Pro B pas si ancien qui semble déjà appartenir à la préhistoire eu égard à l’ascension pharamineuse du club du Rocher.

Le champion de France s’est armé pour atteindre l’Everest Euroligue cette saison, et hormis l’ASVEL, difficile de saisir qui peut inquiéter l’ASM de coach Obradovic sur la scène nationale.

Même si tout ne fait que tout débuter, la façon dont Monaco a étrillé Chalon dimanche chez lui (104-68) est un indicateur de l’écart de niveau. L’autre promu, Saint-Quentin, jouera à une cote de 10 contre 1 ce mardi soir sur les paris en ligne. Un club picard aux moyens limités, dont le profil n’en demeure pas moins intéressant. Le coach Julien Mahé joue la carte jeunesse, avec quelques pépites dans les rangs. Mathis Dossou-Yovo (2,05m, 22 ans), MVP de Pro B la saison passée, est le meilleur scoreur (15,0 pts) et 2e rebondeur (6,0 prises) du SQBB après 2 journées. L’ailier Melvin Ajinça (2,03m, 19 ans), dans le viseur de la NBA, a crevé l’écran l’été dernier avec l’équipe de France U19, meilleur scoreur du Mondial. Il est le cousin d’Alexis, ancien pivot des Bleus. Le rookie meneur US Tyger Campbell, avec son look à la Bob Marley et le don de faire jouer les autres, a disputé le Final Four NCAA avec UCLA en 2021.

Pour son retour à la maison, 3 mois et demi après le sacre, le champion aura à cœur de bien faire. De toute façon, à GM, le show est quasi permanent. Yoan Makoundou, prêté à Buducnost, est venu dire au revoir à ses équipiers monégasques lors de l’entraînement d’hier soir. Un intérieur plein d’avenir et proche des Bleus qui part pour franchir un palier dans la relevée Ligue adriatique.