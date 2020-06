Pourquoi l'AS Monaco Basket joue la montre dans son recrutement après les nombreux départs

La semaine dernière, l’AS Monaco Basket a présenté (avec succès) à la DNCG du basket son budget prévisionnel pour la saison à venir... Il est en baisse de 30%, aux alentours de 5,5 millions d’euros, une forte diminution en ligne avec le paysage global du basket français, hormis l’ASVEL de Tony Parker, adossé à un poids lourd du foot (l’OL).

Frappée par cette crise sanitaire puis économique sans précédent, l’ASM est donc lourdement impactée, mais le club du président Sergey Dyadechko est toujours bien vivant, et c’est sans doute là l’essentiel.

Les rumeurs qui commençaient à bruisser sur le Rocher, d’un club vice-champion de France à l’agonie, après les annonces d’un exode dans l’effectif puis le retour du coach Sasa Obradovic sur ses terres d’origine, à l’Etoile Rouge Belgrade, n’étaient donc pas fondées.

La diminution des moyens mis en œuvre n’a sans doute pas aidé à retenir Obradovic et les joueurs cadres (Cole, Lacombe...). Mais si l’ASM a pu inquiéter ses fans, c’est aussi parce qu’il est l’un des seuls, en Jeep Elite, à n’avoir pour l’instant recruté aucun joueur (hormis le seul Demahis-Ballou, jeune meneur de l’INSEP).

Or, sur ce point, si Monaco préfère jouer la montre, c’est une stratégie voulue et assumée. Alors que tout l’effectif quasiment est à reconstruire, l’ASM fait le pari que les niveaux actuels du mercato des joueurs vont se diriger à la baisse dans les semaines et les mois qui viennent.

Il est vrai que si le virus continue d’inquiéter et que certaines ligues commencent à insérer des clauses ‘‘Covid’’ dans les contrats (pas de match, pas de salaire), certains championnats moins fortunés mais considérés comme sûrs au niveau de la fiche de paye (c’est typiquement le cas de la Jeep Elite) pourraient devenir des sortes de terrains de refuge.

S’il ne faut probablement pas s’attendre à voir de nouveau débarquer un double champion NBA sur le Rocher, comme l’automne dernier avec Norris Cole, l’ASM ne désespère donc pas de réussir encore quelques jolis coups durant l’été.

Le championnat ne devant pas débuter avant fin septembre, il y a encore de la marge. Et la draft NBA repoussée au 16 octobre pourrait aussi laisser quelques jolis prospects sur le carreau.