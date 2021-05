PHOTOS. "Une ascension magnifique" : les supporters de l'AS Monaco basket reviennent sur la victoire en EuroCup

Salvatore et Teresa Longo, 65 ans et 57 ans : "On vivait le match avec eux"

"Nous avons suivi cette finale avec un peu d’angoisse en étant obligés de les soutenir de loin. Nous sommes abonnés à l’année et on suit les matchs autant que possible. Mais cette année, on ne pouvait pas être dans le public.

Même si on a suivi cette finale à la télé, on était là avec ferveur et enthousiasme. On vivait le match avec eux. Les deux équipes étaient aussi bonnes l’une que l’autre. Mais en 10 ans, le club n’a cessé de progresser dans les compétitions. Ce qui fait que cette victoire, l’équipe l’a vraiment méritée."