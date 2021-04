PHOTOS. "Je n'arrive pas à réaliser": la Roca Team sur le toit de l’Europe

Déjà victorieuse mardi lors du match 1 à Monaco (89-87), la Roca Team a donc remporté cette finale 2-0 et à chaque fois, tout s’est joué dans les derniers instants.

Cette fois, il restait à peine dix secondes à jouer lorsque J.J. O’Brien a sorti un move de très haut niveau dans la raquette, un panier 2+1 avec la faute et le lancer-franc réussi qui permettait à la Roca Team de reprendre l’avantage (84-83).

La star US de Kazan, Jamar Smith, brusquement bouillante dans le money-time (6 points d'affilée), prenait la responsabilité du dernier shoot à 3-pts, mais le ballon ne rentrait pas.

Marcos Knight, encore héroïque, captait le dernier rebond et obtenait deux lancers qu’il convertissait (86-83). Il ne restait plus que 3 secondes au Kazan Hall et plus aucun temps-mort pour les coachs…

Sans surprise, Jamar Smith tentait le shoot de la dernière chance pour Kazan, mais serré de très près, il ne pouvait atteindre la cible et la Roca Team pouvait laisser éclater son bonheur immense.