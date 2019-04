Sasa Obradovic n’accorde pas une importance démesurée à la série de victoires de la Roca Team, qui passera à 9 en cas de succès ce soir face au Portel. « Je ne regarde pas trop cela... Ce qui m’importe, c’est de voir mon équipe progresser dans le jeu, tactiquement, de gagner ensemble et de perdre ensemble ».

La preuve par 9 n’est donc pas nécessairement la tasse de thé d’Obradovic, qui attend surtout voir son équipe jouer sérieusement 40 minutes et accroître la pression sur le duo des 2es, Nanterre et Pau, l’Elan Béarnais ayant d’ailleurs un déplacement délicat dans le viseur demain soir à Villeurbanne.

Dans l’optique des play-offs, Monaco veut finir le plus haut possible, si possible dans la roue de l’ASVEL. Un accroc à la maison face au 17e, Le Portel, n’est donc guère envisageable. Cela dit si beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis le 19 janvier, Monaco n’a pas oublié sa défaite à l’aller dans le chaudron vert des Portelois (82-83) sur un T3 à trois secondes de la fin du Portelois Anthony Hilliard... Depuis, l’ESSM est en souffrance, mais a tout de même battu Pau (75-69) le 9 mars. Darrel Williams (13 pts, 6 rebonds), fait de bonnes choses dans la peinture, mais la troupe à Eric Girard court après le supplément d’âme qui a fait toute sa réputation.