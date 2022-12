"On devra être très intense": comment la Roca Team se prépare pour le choc avec l'indétrônable Real de Madrid en Euroligue

Finaliste de la dernière édition, le Real n’est pas juste le favori de l’Euroligue 2022/23, c’est aussi l’équipe la plus en forme du moment: la Maison blanche reste sur 6 victoires d’affilée en Euroligue, dont la dernière sur les terres du leader, Fenerbahce.

"Le Real est en plein boom, nous sommes bien aussi. Tout s’enchaîne, mais je pense que nous pouvons être prêts. J’ai hâte d’y être", a commenté Sasa Obradovic. Vrai que ce choc aura de la gueule. Dans la capitale madrilène, le club le plus titré du basket européen (10 Euroligue, 36 titres de champion d’Espagne) voudra montrer qu’il reste le maître. Et Monaco, qu’il mérite sa place chez les plus grands.

Au Real, les deux Sergio (Rodriguez et Llull) sont depuis une éternité les rois du T3 assassin, mais ils ne sont pas les seuls. Le Croate Mario Hezonja, cinglant au dunk, peut s’avérer monstrueux de loin, tout comme la dernière pépite bosnienne, Dzanan Musa, ou l’inusable frenchie Fabien Causeur.

Dessous, le Real déploie sa muraille, symbolisée par le Cubain Tavares (2,20m) et le tricolore Vincent Poirier (2,10m). "Il ne faut pas laisser jouer ce Real, mais si on les bouscule, si on est très intense, on aura une chance", dit Adrien Moerman, capitaine de cette ASM portée par un "Big 3" de folie (James, Okobo, Loyd) et une solide foi de conquête.