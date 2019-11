De retour d’un long voyage à Kazan (Russie), où la JSF a créé la surprise mercredi en EuroCup (succès 79-72 face au leader du groupe C), la bande à Pascal Donnadieu envisageait un déplacement plus classique à Monaco... C’était sans compter sur les intempéries qui ont fait patienter les Nanterriens 4 bonnes heures hier à Orly avant de pouvoir embarquer pour Nice en soirée. La crainte de devoir annuler la rencontre a même plané au-dessus des têtes. Ce Monaco-Nanterre aura donc bien lieu, alors que l’ASM va tenter de franchir le cap d’une année d’invincibilité à la maison en Jeep Elite. Il y a encore quelques jours, pour tout dire, ce Monaco - Nanterre aurait semblé plié d’avance.

Soigner le rythme

Nanterre venait de perdre 4 journées d’affilée en Jeep Elite, Donnadieu, un brin déprimé, évoquait ‘‘la fin du club’’ en cas de descente, et Monaco, relancé, venait d’étriller Orléans, Patras et Dijon... Mais voilà donc que Nanterre a signé la petite sensation mercredi du côté de la lointaine et froide Volga. Les deux meneurs, Kenny Chery (14 pts) et Dallas Moore (17 pts), décriés jusque-là, en ont profité pour réchauffer leurs stats et l’ambiance. Or, dans le même temps, Monaco est quelque peu retombé dans ses travers face à Rishon (77-75) : plus de balles perdues que de passes décisives, une stat qui n’a pas fait rigoler Obradovic. La meilleure équipe défensive de Jeep Elite doit soigner sa fluidité offensive. Il n’en reste pas moins que l’ASM reste sur 4 victoires d’affilée, avec un Paul Lacombe joliment retrouvé (15 pts en moyenne sur les 4 dernières sorties) et un Norris Cole parfait dans son rôle. Même sans O’Brien (doigt cassé), l’ASM a ce qu’il faut en magasin pour donner de la couleur à cette affiche dominicale, au sec, sous les voûtes du Louis-II. F.P.