Monaco sur ses gardes

A quatre journées de la fin, la Roca Team (3e), qui a écarté Pau-Orthez lundi, va tenter d’aller chercher la seconde place de la saison régulière, derrière la pole promise à 99 % à l’ASVEL. Pourquoi finir 2e ? Cette position donnerait aux hommes de Sasa Obradovic l’avantage du terrain en play-offs jusqu’à la finale théorique. On le sait, l’avantage du parquet ne fait plus figure de garantie de succès dans le basket français depuis longtemps. Cependant, dans l’hypothèse d’une demie face à Nanterre, la Roca Team préférerait éviter de disputer les deux premières manches sous les cercles des shooteurs fous de la JSF. Impérial à domicile, Nanterre apparaît plus friable à l’extérieur… Pour l’instant, Nanterre (2e), possède une victoire d’avance sur la Roca Team, les Monégasques ayant l’avantage du goal-average direct en cas d’égalité entre les deux équipes.

Bref, au-delà des calculs, Monaco n’a de toute façon pas prévu de lâcher quoi que ce soit d’ici à la 34e journée. Ce n’est pas le style de la maison gardée par Sasa Obradovic… Ce soir (20h30) à Levallois, l’ASM se lance à l’assaut d’une équipe des ‘‘Métros’’ qui a quasiment perdu tout espoir d’accrocher les play-offs. Très bien partie, l’équipe de Freddy Fauthoux a dû gérer la blessure de Yarou puis le départ en février de son top joueur Julian Wright (remplacé par l’ancien Limougeaud Will Daniels).

Levallois reste sur 4 défaites d’affilée (dont 3 à l’extérieur) et devrait avoir envie de réagir ce soir, dans un match où les Franciliens n’auront rien à perdre.

La Roca Team, lancée dans un petit ‘‘road trip’’ (elle enchaînera mardi à Strasbourg) sera sur ses gardes à Marcel-Cerdan.

Avec la bonne nouvelle du jour : Amara Sy, qui n’a pas encore disputé un match cette saison (poignet et genou opérés), a effectué le déplacement dans la capitale. L’Amiral pourrait faire son retour dans la rotation. Sans doute pas à 100 % au départ mais l’info n’a rien d’anodine à 3 semaines des play-offs.