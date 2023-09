Betclic Elite: la Roca Team terrasse Chalon-sur-Saône

Quoi de plus piégeux qu’un déplacement chez un promu? De surcroît lorsqu’il s’agit du premier match à domicile pour l’Elan, même privé de son maître à jouer, Eïto (malade). Il fallait donc prendre la rencontre par le bon bout. Ce que les Monégasques ont réalisé avec un sérieux à toute épreuve.

Une fois le round d’observation passé, Diallo règle la mire à 3 points pour signer un premier break (5-12, 4e). Chalon, dominé physiquement, abuse du tir à longue distance. Et les visiteurs profitent de certaines errances de leurs adversaires au repli défensif pour faire enfler l’écart (15-29, 11e).

Déjà dans les cordes, les Bourguignons tentent une défense de zone. Mais Strazel enquille d’emblée un missile à 3 points. Nikolic tente de sonner la révolte pour les locaux. Mais rien n’y fait. La Roca Team sort les crocs en défense et chaque ballon perdu de l’Elan est payé cash (28-42, 16e). Assez discret jusqu’ici, James (12 pts à 4/9) entre en scène pour donner le tournis à la défense bourguignonne qui ne peut que constater les dégâts à la pause (36-50).

Au retour des vestiaires, Chalon revient à -10 dans le sillage de Williams (44-54, 22e). Mais la réponse est cinglante : 13-1 en moins de 4 minutes grâce notamment à trois paniers primés consécutifs (45-67, 26e).

"On apprend à chaque match"

Le match est plié mais les protégés d’Obradovic restent concentrés jusqu’au bout avec Okobo (15 pts, 3 passes) à la baguette et le duo Diallo (15 pts à 6/6) - Blossomgame (17 pts à 4/8) à la finition.

Monaco s’impose logiquement sur un large écart (68-104) symbolisant le gouffre qui sépare aujourd’hui les deux équipes.

"On ne les a pas laissés jouer leur basket ce soir. On a tout de même commis beaucoup d’erreurs. Mais on apprend à chaque match et par rapport à Limoges, on a été bien meilleurs", conclut le coach monégasque Sasa Obradovic.