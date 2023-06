Betclic Elite: La Roca Team décroche la victoire dans la douleur face à Bourg-en-Bresse

"On ne pourra pas être champion en jouant comme ça". Sasa Obradovic l’a répété plusieurs fois en conférence de presse. Histoire de faire passer un message le plus fort possible. Son équipe ne défend pas assez, elle laisse trop de latitude à Bourg-en-Bresse, qui, ce mercredi, en a profité pour inquiéter Monaco jusque dans les dernières secondes.

Sasa Obradovic sait qu’il faudra encore élever le niveau d’engagement pour aller chercher le premier titre de champion de France de l’histoire du club. Pour le supporter de Monaco pas trop cardiaque, cette 2e manche a pourtant été un régal à observer, ce mercredi soir. car Bourg a cette fois livré son meilleur basket, retrouvant notamment son adresse à 3-pts (11/23) qui lui avait permis de jeter la Roca Team dans les orties en Leaders Cup.

James Palmer (6/7) a livré un grand numéro. Hélas pour la JL, Monaco a fait aussi bien, sinon mieux (9/16), dans l’exercice lointain qui n’est pourtant pas sa spécialité première (2/3 pour Okobo, 2/2 pour Diallo, 2/3 pour D-Mo, 2/3 pour Strazel)...

Dans cette partie, Mike James est parti en mode turbo (11 points en 7 minutes), mais la JL, qui jouait vite et bien, avait déjà inscrit 34 points au bout de 10 minutes (30-34). Donta Hall, pour sa rentrée, se battait au rebond comme un diable, Moneke aussi, Monao faisait passer un vent de folie (45-39), mais Bourg ne lâchait rien, conservait le lead à la pause (49-55).

Un 2e avis de tempête frappait la JL Bourg au retour des vestiaires. Portée par un grand Elie Okobo, notamment, la Roca Team inscrivait 21 points en moins de 5 minutes... Bourg paraissait cette fois dans les cordes (88-77), mais Monaco se relâchait trop tôt.

Palmer ressortait de sa boîte, Bourg revenait sur les talons (99-96), et il fallait tout le talent de flibustier de John Brown pour arracher dans le money time deux rebonds off’ + panier de la plus haute importance. Monaco mène 2-0 et n’est plus qu’à une victoire de la finale, avant de partir à Bourg ce week-end. Jordan Loyd, ménagé hier (pied) devrait effectuer son retour.