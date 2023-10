Betclic Elite: après sa défaite contre Valence en Euroligue, la Roca Team remporte le choc face à Bourg

Mike James, à nouveau bien saignant (17 pts, 3 passes, 2 interceptions) n’a pas manqué cette fois de soutien et de relais. Monaco, au collectif retrouvé, a dominé Bourg, notamment au cours d’une 2e mi-temps qui a redonné le sourire à tout le camp monégasque et franchement, il fallait bien ça après le cauchemar bolognais vécu 2 jours plus tôt à la maison.

Monaco a envoyé du jeu, donc, et si Bourg a tenu une mi-temps, la ‘‘French touch’’ de la Roca Team a clairement haussé le niveau après la pause. La meilleure attaque de l’Elite (Bourg) a été étouffée. Petr Cornelie, nommé MVP, a réussi l’exploit de signer un 16 d’éval (10 pts, 5 rebonds) en 15 minutes passées sur le parquet. Yakuba Ouattara (9 pts), Matthew Strazel (4 passes décisives) et Elie Okobo (12 pts, 3 interceptions) se sont montrés très actifs aussi.

La passe aveugle magique (pur régal !) de Mike James pour Jaron Blossomgame mettait un terme au suspense à 4’de la fin (69-59). Monaco a aussi retrouvé de l’adresse derrière la ligne des 6,75m. Tout bonus pour la confiance avant le déplacement à risque de Belgrade, mercredi face à l’Etoile Rouge.