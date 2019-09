Dans une salle Antarès garnie (3500 spectateurs) pour ce tour préliminaire de Coupe de France, les Monégasques se sont imposés au Mans 78 à 87. La Roca Team avait fait le plus dur en menant de 20 points à la pause (55-35) avant de gérer en seconde période. Dee Bost (20 points) et Yakuba Ouattara (21 points) étaient en feu et ont permis aux Monégasques de s’imposer sans trembler et de se qualifier pour les quarts de finale... qui auront lieu au printemps.