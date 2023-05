Euroligue: face à l'Olympiakos, Monaco joue sa place en finale ce vendredi

Pour le premier Final Four de C1 de son histoire, l’AS Monaco va tenter de battre, aujourd’hui à Kaunas, l’Olympiakos Le Pirée. Le club grec fait partie des légendes européennes: trois titres en Euroligue, cinq finales. Il fut demi-finaliste la saison passée, après avoir battu la RocaTeam en cinq manches en quart de finale.

Dans la superbe Zalgirio Arena (15.600 places), 4.000 fans venus du Pirée sont attendus. Ils seront en surnombre face aux 300 supporters monégasques, mais la présence de l’enfant du pays dans la peinture, Donatas Motiejunas, devrait assurer à la Roca Team le soutien du public lituanien.

Le MVP Sasa Vezenkov

Monaco, qui a battu deux fois l’Olympiakos durant la saison régulière (le club grec a terminé 1er), va devoir en priorité contrôler la star du Pirée : un Sasa Vezenkov applaudi par ses équipiers vendredi au moment du déjeuner à l’hôtel Radisson... Il venait de recevoir le trophée de MVP (meilleur joueur) de la saison, dans le grand barnum de l’Euroligue installé sur Unity Square, en plein cœur de la ville. A l’extérieur, les fans de l’Olympiakos chantaient déjà, ce qui fit sourire Mike James... Ancien du Pana, le meneur star de l’ASM est aussi honni que redouté par les Ultras bouillants du Pirée.

"Contenir Vezenkov? Il n’y a pas que lui, lâche Sasa Obradovic. Sloukas (le meneur du Pirée) est le joueur clé, le jeu passe par lui. C’est une légende, il nous avait fait perdre le match 5 la saison passée au Pirée. Il faudra le limiter".

Un trio de feu

"Est-ce que nous sommes capables de défendre assez dur ? Oui, je le crois. Nous avons JB (John Brown), Yak (Ouattara), et nous savons nous arracher quand il le faut", a rappelé Jordan Loyd.

Une fois encore, le trio de rêve de l’ASM à l’arrière, James-Okobo-Loyd (le ‘’big 3’’ comme disent les Américains), va tenter de faire sauter le verrou du Pirée. Elie Okobo n’était pas là la saison passée lors de la défaite en quarts. Loyd non plus. Diallo était blessé. Monaco, au complet, paraît mieux armé.

Vendredi, lors de la conf’ de presse géante (200 journalistes !), Sasa Obradovic et Mike James avaient sorti leur plus belle cravate. Look plus austère pour Georgios Bartzokas (coach du Pirée) et Papanikolaou, en tee-shirt et veste sombre. A l’heure du bleu de chauffe, l’ASM va tout donner.