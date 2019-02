Monaco passe en force

Il restait 20 secondes à jouer, et c’est Limoges qui a eu la balle de match dans les pognes. 20 secondes, et 60-59 pour la Roca Team. Gaston-Médecin a retenu son souffle. Eric Buckner, lui, ne s’est pas affolé. Quand Jordan Taylor, le meneur limougeaud, a tenté le lay-up de la gagne dans la peinture, le colosse de la Roca Team a fait ce qu’il faut pour gêner, sans commettre la faute. Et sans oublier de capter le rebond derrière. C’était fini.

Avec 16 points (6/8 aux tirs), 7 rebonds, 1 interception et 1 contre, 7 balles perdues mais 7 fautes...