Monaco n’a pas plaisanté

Cette fois, Monaco y est presque, dans le Top 8, dans cet embouteillage du milieu de tableau dont la Roca Team a envie de s’extraire le plus rapidement possible pour rejoindre les hauteurs avec vue... Trois jours après la grosse gifle reçue à Vilnius en EuroCup (68-90), l’ASM Basket a montré contre Fos ce qui était attendu, c’est-à-dire du caractère et cet esprit d’équipe qui n’avait pas transpiré dans la capitale lituanienne. Résultat,...