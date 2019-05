Monaco, le tarif maison 88,8

Sasa Obradovic, lui, est resté sur sa faim. Le coach de la Roca Team n’est pas seulement un perfectionniste, il place le curseur au niveau des play-offs, et l’entame de son équipe hier face à Boulazac (0-11 en ouverture) ne l’a pas réjoui, pas plus que les rebonds offensifs laissés au BBD et les balles perdues en route (13). « On a fait exactement ce qu’il ne fallait pas faire pour mettre Boulazac en confiance, et on s’est rendu la tâche difficile. J’ai plus transpiré durant ce match à la maison que mardi dernier à Strasbourg (101-71), ce n’est pas normal ».

Yak Ouattara, le meilleur Monégasque de la partie, avec Zeek Jones (15 pts, 5 passes), Eric Buckner (8 pts, 9 rebonds, 3 contres), J. Jones et Kikanovic (15 pts) en a convenu aussi... « On ne pourra pas se permettre de débuter un match de cette façon en play-offs, sous peine de se faire punir ».

Obradovic traque l’inconstance de son équipe, mais peut-on vraiment reprocher à Monaco de ne pas être à 100 % dans les têtes avant l’heure de vérité ? « Je comprends que ce ne soit pas évident, mais il ne faut pas penser aux prochaines échéances, juste essayer de s’améliorer en permanence », reprend le coach serbe. Plus qu’une étape (samedi à Antibes) avant le grand emballage final et ce quart de finale aller, le 24 mai en Principauté, où la Roca Team, cette fois, jouera très gros.

Contre quel adversaire ? Impossible de le savoir avant cette dernière journée, tant les positions sont serrées entre Pau-Orthez, Le Mans, Strasbourg et Limoges. En cas de défaite de Nanterre à Bourg, ce soir, la Roca Team récupérerait la place de 2e, synonyme de l’avantage du terrain en quart et en demie. Pas négligeable. Après avoir passé 101 points à Strasbourg mardi, la Roca Team, en dépit de quelques moments distraits, s’est donc encore débrouillée pour donner du spectacle hier soir. Au 0-11 initial, l’ASM a répondu par un 12-0, et le 15-2 encaissé par Boulazac en début de 2e mi-temps a repoussé un BBD emmené par Leslie et Chery et qui a joué dur jusqu’au bout, bien qu’éliminé des play-offs. Robinson a sorti quelques gestes de classe, dont tout Monaco espère qu’ils ne sont qu’un préambule à la folle saga des play-offs. Sy, cette fois, a peu joué, et l’on sent que Paul Lacombe (4 pts en 14 minutes) n’attend lui qu’une chose, que le grand combat débute enfin.