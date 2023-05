Euroligue: la Roca Team peut enfoncer le clou face à Tel Aviv ce jeudi soir et s'ouvrir les portes du Final Four

À Tel Aviv, ce jeudi, le mercure pourrait dépasser les 30 degrés, mais ce n’est rien à côté du niveau d’ébullition attendu une nouvelle fois dans la Menora Mivtachim Arena.

Le Maccabi, battu mardi dans son fief par la Roca Team (78-83), se retrouve le dos au mur. Et Monaco, qui a totalement renversé la vapeur dans cette série, n’est plus qu’à une victoire d’un exploit historique, rejoindre ce Final Four auquel le basket français n’a plus goûté depuis 1997.

Dans les têtes, l’avantage semble être du côté de Monaco. Il est un fait qui a surpris tous les observateurs ce mardi. Bouillantissime durant les 3/4 du match, la Menora Arena a subitement baissé de ton dans les derniers instants. Le Maccabi, par deux fois, était pourtant revenu à une seule possession. Mais c’est comme si le public du Maccabi s’était fait une raison, ce qui n’est pourtant pas le style de la maison.

Monaco ne crie pas victoire et au contraire, s’attend à une forte réaction de la bande à Odded Katash. Il est assez probable que le Maccabi, à l’image de L. Brown et Wade Baldwin, va porter à la hausse son taux de réussite à 3-pts.

Mais la Roca Team va tenter de garder la maîtrise sous les cercles et cette agressivité (7 interceptions à 2) qui ont fini par poser un couvercle sur la furia jaune et bleue.

Le mercredi 10 mai est la date fixée pour une éventuelle 5e manche décisive à Monaco. La Roca Team de Sasa Obradovic va tenter de finir le travail ce jeudi soir. Une œuvre qui s’écrit en lettres dorées.