Monaco : Fedoricsev nouveau président

Le Russe Aleksej Fedoricsev, 66 ans, patron de Fedcom et citoyen monégasque, devient président de l'ASM Basket, acquérant 46,3% des parts du club et reprenant le flambeau tenu depuis 2013 par l'Ukrainien Sergey Dyadechko, président du retour de l'ASM dans le monde pro et de sa très rapide ascension.

Principal sponsor de la Roca Team depuis cette saison, Fedcom Invest est présent dans le sport monégasque depuis une trentaine d'années, ayant notamment été un fidèle partenaire de l'ASM Football.

Sous l'impulsion de Fedoricsev, l'ASM Basket a quasiment doublé son budget cette saison (de 8 à 15 millions), se donnant une équipe compétitive pour l'Euroligue.

"Je savais que ce moment arriverait. La Roca Team est un peu comme mon 5e enfant. Je lui ai tout donné, il est devenu adulte et peut voler de ses propres ailes", a commenté Sergey Dyadechko, 47 ans, qui restera au club en tant que vice-président des opérations sportives.

"Je suis très fier de continuer à soutenir les couleurs rouge et blanche et ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire du club", a commenté Aleksej Fedoricsev, devenu très proche de la Roca Team et passionné les soirs de match à Gaston-Médecin.