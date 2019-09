Monaco reste invaincu en préparation (5 sur 5) : à Antalya (Turquie), hier soir, la Roca Team a pris la mesure du Besiktas Istanbul (72-61). Dans cette opposition plus rugueuse que spectaculaire, Dee Bost s’est encore conduit en patron, Buckner a écrasé un gros dunk, O’Brien a rendu une belle copie (14 pts, 5 rebonds) et Dylan Ennis a causé des dégâts sur jeu rapide. « On doit faire mieux dans le jeu dur », a lâché Obradovic. Aujourd’hui, l’ASM affronte Tofas Bursa (18h30). F.P.