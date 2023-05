Betclic Elite: La Roca Team domine Bourg-en-Bresse au match 1 des demi-finales

Difficile de prévoir si la JL Bourg, copieusement mangée ce lundi soir, pourra inquiéter davantage la Roca Team sur cette série. Une chose est sûre, la salle Gaston-Médecin est en mode play-off et sait le faire entendre. Même à + 20 pour la Roca Team, dans le 3e quart-temps, les arbitres en ont pris pour leur grade, et le pivot US Amidah Brimah a eu droit à sa bordée de sifflets au moment de rejoindre le banc (5e faute).

Au pied du Rocher, la Roca Team fait chauffer les cœurs, même si la salle n’était pas pleine et même si Kevin Durant, la star des Phœnix Suns - désormais un habitué des lieux ! - ne s’est pas levé de son siège VIP comme un soir d’Euroligue face à l’Olympiakos. Voilà pour l’ambiance. La Roca Team n’a donc jamais tremblé durant cette première manche de la demi-finale. Loin du quart de finale crispé et de tous les dangers face à la SIG, Monaco a déroulé son basket et dominé dans tous les secteurs.

Comme lors du Game 1 face à la SIG, Sasa Obradovic a laissé au repos ses 2 intéreurs, Donta Hall et Chima Moneke au repos (quota des 6 étrangers). Un déficit en verticalité que Monaco a pu gérer cette fois sans trop de souci. La JL Bourg n’est pas un monstre de puissance dans la peinture, et Donatas Motiejunas, lui, a posé d’entrée sa griffe. L’ancien pivot des Rockets, qui rencontra KD à de maintes reprises du temps de la NBA, a posé en maître ses petits crochets près du cercle (9/10 aux tirs).

A 38-25, Yoan Makoundou est monté très haut, une claquette dunk ahurissante... Une note qui pourrait compter. Monaco a besoin de ses joueurs JFL (français) dans ces play-offs. Avant de sortir (puis de revenir en jeu) à cause d’une petite alerte à une cheville, Jordan Loyd a signé un beau festival d’adresse... Contrairement à la Leaders Cup, la JL Bourg a été battue aussi sur les lignes arrières. Elie Okobo monte en puissance, l’ancien Palois a pénétré comme il a voulu et retrouvé une patte à 3-pts.

Matthew Strazel, lui (9 pts, à 5/7), a posé un relais solide à un Mike James relativement discret. Monaco a mené 62-39 (T3 de Loyd) avant un rapproché de la JL dans le 4e QT (87-77). Une petite alerte pas inutile avant la 2e manche demain soir, que les hommes de Frédéric Fauthoux devraient aborder avec un supplément d’agressivité.