Monaco, c’est passé près

Ça sentait bon les play-offs hier soir à l’Astroballe entre Villeurbanne et Monaco ! Entre le leader, secoué quelques jours plus tôt par Nanterre (74-96), et Monaco, troisième sur une lancée de onze victoire consécutives, le combat a été engagé (31 fautes contre Monaco, 22 contre Villeurbanne) et serré. L’écart n’a jamais excédé les quatre points entre les deux équipes en deuxième période.

Au final, l’ASVEL de Kahudi, Maledon et Kalnietis s’en est sortie in-extremis, la Roca Team ratant l’occasion dans le money-time avec deux shoots à 3-pts qui ont rebondi sur le cercle. Le dernier dunk inscrit par Eric Buckner à une seconde de la fin ne pouvait plus changer l’issue. Il n’a sans doute manqué qu’un brin de lucidité à l’ASM sur la fin.

Le début de rencontre était à l’avantage de l’ASVEL (40-21), Monaco commettant des pertes de balles et subissant le rythme des hommes de Mitrovic. Mais le réveil était brutal, à l’image d’une adresse à 3-pts retrouvée, notamment avec Jarrod Jones et Gerald Robinsson (45-43 pour l’ASVEL à la pause). La doublette Dee Bost - Lazeric Jones, à la mène, faisait des étincelles.

Dans le deuxième acte, Elmedin Kikanovic sortait le grand jeu. Le mano a mano était intense. Derrière l’arc, Lazeric Jones et Dee Bost lançaient deux flèches pour un mini-break (70-66), aussitôt effacé par deux tirs primés d’A.J. Slaughter (72-72. 30e). Les esprits s’échauffaient dans une atmosphère digne de la post-saison. Lazeric Jones était durement sanctionné avec une faute offensive suivie d’une faute antisportive en trente secondes (34e), puis Sasha Obradovic prenait une faute technique (82-84. 35e) avant de voir Elmedin Kikanovic rater deux lancers-francs (36e).

De retour en jeu, Lazeric Jones allait finalement endosser le costume de héros malheureux avec une balle perdue à deux minutes de la fin, suivie d’un tir raté (39e). Menés de deux points, les Monégasques rataient deux tirs à trois points à trente secondes du terme. L’occasion était passée.