La Roca Team a fait plier l'Etoile Rouge Belgrade et signe sa première victoire en Euroligue

Le volcan de la Stark Arena a beau avoir poussé très fort, 19.123 fans en transes, l’Etoile Rouge a beau présenter sa meilleure équipe depuis des lustres, Mike James, lui, vient d’une autre planète. Irrésistible, shooteur de l’extrême, passeur de génie, leader jusqu’au bout hier soir, MJ a conduit Monaco à son premier succès de la saison en Euroligue à Belgrade.

On savait MJ en grande forme, mais cette fois, ‘‘the answer’’ a dépassé les bornes. Et juste dans le bon sens! L’un des must? Sa passe pour le alley-oop de Donta Hall, qui a failli briser les cercles belgradois... Il s’est passé énormément de choses sur le parquet de la capitale serbe.

Un vrai grand duel européen, que n’oubliera sans doute pas Kemba Walker. L’homme aux 12.000 points en NBA est bien rentré en jeu. Ses premiers pas de joueur de basket sur le vieux continent. L’ancien guard de Charlotte a fait perdre son short à son défenseur sur son premier cross, mais il n’a pas pu rentrer ses trois premiers shoots. Revenu en jeu dans le 3e QT, il a inscrit ses 2 premiers points, deux lancers pour replacer l’ASM en tête (54-53). Car Monaco a dû effacer un débours de 6 points à la pause (38-44), autant causé par l’adresse folle de Giedraitis à 3-pts (4/4 dans le QT1) que par de trop nombreuses balles perdues par l’ASM.

Après 2 défaites initiales, Monaco avait la pression. Sasa Obradovic et ses hommes ont parfaitement répondu après la pause, agressant davantage le Red Star dans la peinture (Motiejunas, Hall) et trouvant de l’alternative offensive avec les catapultes à mi-distance d’un John Brown aussi adroit que combattif. Monaco finissait par étouffer l’Etoile, réduit à 13 petits points dans le dernier quart. Bolomboy (Red Star) se battait comme un diable au rebond, mais Okobo sortait un grand T3 (71-70) et Alpha Diallo, royal, punissait l’équipe d’Ivanovic dans le money time. On attendait le match référence de la Roca Team, il est arrivé.