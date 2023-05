Betclic Elite: balle de break ce mercredi soir pour la Roca Team qui affronte Bourg-en-Bresse pour le match 2 des playoffs

Une bascule est vite arrivée. Battu ce soir, Monaco serait dans l’obligation de remporter au moins une manche sur le parquet de Bourg. Victorieuse, la Roca Team se retrouverait à 2-0, un break d’avance et dans les têtes, une grosse option pour la finale.

Le match 2, un moment charnière. Souveraine lundi (96-79), l’ASM s’attend à une opposition plus rude.

"Monaco nous est supérieur et si nous voulons battre cette équipe, il faut mettre les ingrédients d’un match de très haut niveau dès la première minute , prévient Frédéric Fauthoux, le coach de la ‘‘Jeu’’. Si on ne joue que par intermittence, ce n’est pas possible. Nous devrons faire plein de choses en plus pour perturber Monaco, être plus intense, plus dense".

"On ne pourra pas jouer en pensant que l'on est les meilleurs"

Pour Monaco, c’est aussi, à chaque fois, l’heure du choix. Le quota des étrangers (6 au maxi) oblige Obradovic à placer deux des siens en tribune. Lundi, c’était Donta Hall et Chima Moneke. Et ce soir? Face à la SIG, en quarts, coach Sasa avait laissé Mike James et D. Motiejunas au repos lors du 2e acte. A voir.

Motiejunas s’est offert un festin dans la peinture burgienne (20 pts). Et Jordan Loyd s’est légèrement froissé une cheville en voulant contrer sur un repli. Au-delà du choix des hommes, Sasa Obradovic insistera une nouvelle fois sur l’état d’esprit.

"Lors du match 1, le public a montré l’exemple. On espère retrouver cette osmose ce mercredi, rappelle le coach de Monaco. On ne pourra pas jouer en pensant que l’on est les meilleurs. Tu ne peux passer qu’en jouant à fond et en évitant les erreurs".

Pour tracer son chemin, Monaco doit creuser l’écart.