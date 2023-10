Favorite, la Roca Team joue la carte de la prudence pour la reprise de l'Euroligue face à Valence ce vendredi soir

A Valence, l’historique Fonteta (8.500 places) vit sa dernière saison en Euroligue avant le passage dans un nouveau Palais des sports deux fois plus grand, qui portera le nom du richissime mécène du club valencian, Juan Rog...

En attendant chaude atmosphère en prévision ce vendredi soir dans la vénérable arena. La première journée de l’Euroligue 2023/24 attise les passions.

L’ancien petit Poucet monégasque, quart de finaliste en 2022, demi-finaliste en 2023, est devenu en deux saisons un gros à faire tomber.

"Favoris, nous? Les gens peuvent avancer ce qu’ils veulent; ça ne veut rien dire, répond Sasa Obradovic. Pourquoi serions-nous plus favoris que les autres équipes du Top 8 de la saison dernière? Tout le monde évoque la grosse signature de Kemba (Walker). Mais Kemba n’a pas encore joué. On verra dans le futur comment cela va se passer. Tout se joue sur le terrain. Allons sur le parquet et jouons simplement notre basket!"

Valence, qui a conservé sa doublette détonante à l’arrière (Chris Jones, Jared Harper), s’est renforcé dans la peinture avec deux anciens Monégasques, le pivot Brandon Davies (ex-Barça, Milan) et l’ailier fort guyanais Damien Inglis, vainqueur de l’EuroCup 2021 avec l’ASM et de l’édition 2023 avec Gran Canaria. Hermannsson (genou) est blessé.

Côté ASM, Mam Jaiteh s’entraîne de nouveau et devrait être du déplacement. Les hommes de Sasa Obradovic ne rentreront que dimanche soir de Cholet après avoir enchaîné, sans repasser par la case Principauté.