Menée de 21 points à la pause, la Roca Team renverse le match et affrontera Pau en demies-finales du championnat de France

Surréaliste. On peut être un ancien et penser que l’on a tout vu avec le basket et cette équipe de Monaco, mais en fait, non. La Roca Team, cette saison, aime inventer des scénarios surnaturels. Celui d’hier aurait mérité la palme. Même Sasa Obradovic n’est pas en mesure de tout expliquer.

"On doit aimer se faire peur, je ne sais pas non plus, c’est vrai que c’est assez fou. On ne pourra quand même pas faire ça à chaque fois", a lâché Yakuba Ouattara, l’un des grands bonhommes (13 rebonds) du retour ébouriffant de la Roca Team en seconde mi-temps.

Menée de 21 points en première mi-temps (19-40), mangée par la SIG de Roberson et Morin insolente de réussite, engluée dans un abominable 9/35 aux tirs avant la pause (0-6 à 3-pts), la Roca Team a semblé ne pas exister, ailleurs, peut-être déjà en vacances, laissant une impression d’un gâchis énorme face à une solide équipe de Strasbourg en mode régalade (29-48 à la pause).

La demi-finale paraissait très, très loin... Que s’est-il passé durant la pause? Après les mots du coach et ceux du capitaine Westermann, un garçon comme Yak Ouattara, notamment a pris la parole, endossant un rôle de leader que son vécu et son comportement sur le terrain lui autorisaient.