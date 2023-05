Les fans de la Roca Team envahis par la déception, mais fiers après la défaite en demi-finale du Final Four à Kaunas

Ils ont pris la voie des airs vendredi matin avec un vol affrété par le club pour l’occasion. Familles des joueurs et supporters de la Roca Team sont arrivés en Lituanie, dans la ville temple du basket, sur les coups de 12 h 30 heure locale (11 h 30 en France) pour venir encourager les leurs.

Au total, ils étaient près de 300 à avoir fait le déplacement pour suivre cet événement historique. Sans oublier les 1 200 qui se sont retrouvés à Gaston-Médecin pour pousser tous ensemble.

Rappelons que l’AS Monaco disputait le premier Final Four de son histoire, après seulement deux années passées en Euroleague. Et représentait la France qui a attendu 26 ans pour renouer avec ce glorieux passé.

Et ça, c’est ce qui rend fier Arnaud, fidèle supporter asémiste depuis la remontée en Pro B il y a maintenant 9 ans de cela: "L’ascension du club depuis toutes ces années est tout simplement fulgurante. En si peu de temps, être passé de la Nationale à la Pro B, la Betclic Elite, puis l’Euroleague après avoir gagné l’Eurocup, et maintenant un Final Four, c’est complètement fou. Cette équipe est juste fabuleuse et donne envie qu’on aille au bout avec elle".

De la déception mais de l’ambition pour l’avenir

Bien évidemment, ils n’étaient pas d’attaque en tribunes face à la marée rouge de l’Olympiakos qui s’est déplacée en grand nombre. Connus pour être parmi les plus chauds d’Europe, les 5.000 fans du Pirée présents dans la Zalgirio Arena n’ont cessé de faire un bruit monstre pendant l’intégralité de cette demi-finale.

Et sur le terrain, la Roca Team y a cru en comptant jusqu’à 12 points d’avance à la pause mais a été emportée par la furia grecque. Il y avait donc bien évidemment de la tristesse pour la Roca Family comme ce fut le cas pour Sylviane: "À la pause, on y croyait, on voyait mal ce qui pouvait nous arriver. Et les joueurs se sont tétanisés face à l’expérience de l’Olympiakos qui a fait la différence".

De la déception forcément quand on soutient son équipe de cœur, mais cette dernière tenait à rivaliser: "Il faut avant tout retenir la progression de ce groupe, et ce que nous ont offert ces gars cette année. Une coupe de France, un Final Four que peu de clubs arrivent à décrocher, et pourquoi pas un titre de champion de France au bout de cette saison exceptionnelle".

C’est tout ce qu’on souhaite à l’ASM qui avant ça doit tout de même disputer une petite finale dimanche pour tenter d’aller chercher une troisième place qui serait symbolique, mais signe du chemin parcouru. Et pour cela, il faudra compter sur les centaines de fans qui seront encore présents au sein de l’enceinte lituanienne dimanche.

Par la suite, tout le monde pourra penser à la conquête du titre de champion de France. Ce qui pourrait marquer une année de grandes premières.