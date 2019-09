"Les fans sont super", "Un esprit familial", "Monaco c'est cher"... Les joueurs et nouvelles recrues de l'ASM Basket nous donnent leur avis sur Monaco

L’AS Monaco Basket organisait, mardi, son media day afin de lancer la nouvelle saison et également présenter ses nouvelles recrues. Les nouveaux ont découvert la vie en Principauté et ses nombreuses particularités. Une chose que les joueurs ne peuvent nier, les journées sur le Rocher sont bien différentes de ce qu’ils ont connu avant.

"C’est assez cher"

Pour ceux qui viennent d’arriver, le quotidien a été chamboulé. "Je suis parisien, à la base, donc ça change beaucoup d’avoir la mer et le beau temps. Ça joue sur le mental. Après, Monaco, c’est assez cher. J’ai pu le remarquer en faisant mes courses, confie Landing Sané. Les gens sont aussi spéciaux. Au volant, il faut faire attention parce que les piétons sont assez agressifs. Après, moi, il me faut encore le GPS pour me déplacer. Mais j’apprécie vraiment Monaco."

Si le niveau de vie impressionne une grande partie des basketteurs monégasques, d’autres ne sont plus tellement surpris.

Les joueurs présents depuis plusieurs saisons se sont acclimatés. "Monaco, c’est très particulier. Il n’y a pas d’autres endroits comme ici. Les fans sont super. Moi qui ai vu l’évolution, de plus en plus de monde commence à s’intéresser au basket et ça fait vraiment plaisir. Après, moi maintenant, c’est la routine ici : entraînement, dodo et s’occuper de la famille", explique Yakuba Ouattara, revenu à l’ASM en 2018, après y avoir été lors de la montée, en 2015.

Chaque joueur a une adaptation différente. La nouvelle recrue expérimentée, Kim Tillie, a grandi sur la Côte d’Azur, plus précisément à Cagnes-sur-Mer.

"Monaco ça attire"

Quand, en juillet dernier, il a décidé de signer à Monaco, revenir dans un lieu qu’il connaît bien a été important.

"J’ai ma famille et mes amis donc je suis vraiment content d’être proche d’eux. J’étais plutôt vers Nice et Cagnes-sur-Mer, le fait de vivre ici va donc me permettre de découvrir la vie monégasque. C’est vrai que ça attire beaucoup. Je suis ouvert à toutes les suggestions en ce qui concerne les bons restaurants", déclare le joueur de 31 ans.

Entre le beau temps et la vie en Principauté, nul doute que ce cadre va contribuer à leur bien-être et on l’espère tous - leurs performances sur le parquet.

Sasa Obradovic, coach de l’ASM Basket: "Les premiers jours ont été un contraste mais je suis très heureux"

L’entraîneur de la Roca Team nous livre son avis sur Monaco et ses objectifs de saison.

Comment vous sentez-vous depuis votre arrivée en Principauté?

"J’ai plus eu l’habitude de vivre dans des grandes villes comme Berlin ou Belgrade. Les premiers jours ont été un contraste mais je suis très heureux à Monaco. J’ai maintenant mes habitudes avec le café où je vais et l’ambiance familiale qui y règne. Je vois la mer et le soleil tous les jours, ce n’est pas compliqué d’être de bonne humeur."

Quel accueil avez-vous reçu de la part des supporters?

"Les supporters sont comme à Berlin, il y a un esprit familial. Ils me donnent beaucoup d’amour et en retour je veux aussi leur en donner avec des victoires."

Quels sont les objectifs de la saison?

"Faire mieux que la saison passée, donc être champions."