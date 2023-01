Les basketteuses du MBA s’imposent face au Centre Fédéral et grimpent sur le podium de Ligue 2

Après une lourde défaite la semaine dernière sur le parquet de Chartres pour reprendre 2023, le MBA s’est remis la tête à l’endroit face à la lanterne rouge du championnat. La venue du Centre Fédéral qui n’a pas gagné le moindre match et qui perd en moyenne par 15 points d’écart représentait l’occasion idéale. Encore fallait-il faire le job, et ne pas prendre cet adversaire à la légère. C’est ce qu’ont parfaitement fait les filles de Régis Racine. Sérieuses et appliquées, elles ont tout de suite pris les commandes très rapidement pour ne pas laisser de place au suspense (7-0 puis 15-2). Le trou s’est creusé un peu plus au fil des minutes, et cette rencontre s’est finalement achevée avec au bout le plus gros écart (+23).

Toure, la jeunesse au pouvoir

Après la précédente déroute à l’extérieur, et la fin de saison de la capitaine Victoria Majekodunmi, on se demandait comment Monaco allait réagir. Même si l’opposition jugée plutôt faible en face ne permet pas d’affirmer que ce fut un véritable test, le MBA s’est rassuré. Et a pu compter sur une Fatoumata Toure virevoltante aux quatre coins du terrain et qui a sorti une sacrée ligne de stats avec 13 points, 8 rebonds, 8 passes. MVP, la jeune meneuse de tout juste 18 ans prouve qu’elle a un potentiel énorme et que son coach peut compter sur elle pour prendre le relais de Majekodunmi. L’autre point à retenir c’est cette troisième place au classement, bien que les Monégasques soient à égalité avec deux autres formations (Chartres, Montbrison).

La lutte est intense chaque week-end et tout peut se passer. En l’espace de quelques journées, il est possible de grimper en tête comme de chuter dans le ventre mou. Samedi sera l’occasion de juger de quel bois est fait ce MBA avec un déplacement ô combien périlleux sur le terrain du leader Charnay qui n’a perdu que deux fois cette saison.