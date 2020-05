Les basketteurs monégasques et antibois fixés à la fin du mois pour la reprise des championnats

Ils devront (encore) faire preuve de patience. A l'arrêt en raison de l'épidémie de Coronavirus, les basketteurs professionnels savent déjà qu'ils ne retrouveront pas les parquets de Jeep Elite et Pro B avant le mois de septembre. Mais la Ligue Nationale de Basket n'a pas encore défini les modalités de reprises et les clubs naviguent à vue: les instances trancheront sur ces questions le mercredi 27 mai prochain lors d'une Assemblée Générale attendue.



Organisée en visio, cette conférence permettra notamment aux basketteurs de l'AS Monaco et des Sharks d'Antibes d'en savoir un peu plus sur la suite. L'AG a déjà été reportée à plusieurs reprises mais ne pourra toujours pas se tenir en physique. Pour rappel, quatre scénarios sont actuellement à l'étude: une saison blanche sans descente ni montée, une fusion entre la fin de saison actuelle et le début de la suivante, un début de nouvelle saison en conservant les résultats acquis lors de la phase aller de la saison 2019-2020 ou une fusion de la Jeep Elite avec la Pro B afin de disputer les rencontres par zones géographiques comme en NBA (États-Unis).