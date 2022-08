Les basketteurs français engagés dans des clubs russes ou bélarusses ne sont "plus sélectionnables", annonce la Fédération

Les basketteurs français déjà engagés ou qui s'engageront à l'avenir avec un club russe ou bélarusse ne seront plus sélectionnables en équipe de France jusqu'à la fin de la guerre en Ukraine, a annoncé lundi la Fédération française.

"Les joueurs, joueuses et staffs des équipes de France ne seront plus sélectionnables s'ils signent un contrat avec un club russe ou bélarusse, tant que le conflit est en cours", a expliqué la FFBB dans un communiqué. La décision a été prise le 28 juillet lors d'un bureau fédéral et "s'applique également aux joueurs, joueuses, membres du staff ayant déjà signé avec un club russe ou bélarusse".

Deux joueurs français ont signé en Russie

La question a fait surface il y a quelques jours, avec la signature des internationaux français Livio Jean-Charles (4 sélections) au CSKA Moscou et Louis Labeyrie (33 sélections) à Kazan. Louis Labeyrie est un ancien joueur du Hyères Toulon Var Basket, durant la saison 2011-2012.

À la suite de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe le 24 février, la Fédération internationale de basket a décidé jusqu'à nouvel ordre l'exclusion de la Russie et du Bélarus de toutes ses compétitions, de sélections ou de clubs.

Il en va de même pour l'Euroleague Basketball, entité qui gère les deux principales compétitions masculines de clubs, l'Euroligue (C1) et l'Eurocoupe (C2).