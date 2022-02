Les basketteurs de l'AS Monaco décrochent leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France

Résultat : une série de dunks et d’alley-oops proprement stupéfiants à regarder.

"Les gars ont montré une belle énergie, un bon état d’esprit avec beaucoup d’entraide", s’est félicité Sasa Obradovic. En principal acteur, Donta Hall : le jeune pivot US, ménagé dimanche à Villeurbanne, est monté dans les tours, très, très haut.

Laminée au rebond (42 à 22), l’équipe de la Sarthe a pourtant répondu avec une belle adresse à 3-pts (11/26), à l’image de Terry Tarpey, mais il y avait trop d’envie et de fraîcheur chez le favori monégasque pour que le suspense s’invite au banquet.

"C’est juste incroyable de le voir monter aussi haut, dans tous les sens; ça claque vraiment dur. Donta est un athlète fantastique", a réagi son coéquipier australien Brock Motum, auteur de son côté d’un festival d’adresse (4/6 à 3-pts) et d’intelligence dans les prises d’intervalle. De fait, l’ASM, qui restait sur deux échecs sur le gong face à Kaunas et l’ASVEL, n’a laissé quasiment aucune chance au MSB, pourtant 4e du championnat.

En échange, les joueurs de Sasa Obradovic ont donc gâté leur public, et pas que Donta Hall: Yak Ouattara, retrouvant ses envolées de concours à Bercy, y est allé aussi d’une claquette-dunk au-dessus de son défenseur…

Paris Lee, Léo Westermann, influent, adroit et déjà bien physiquement pour un retour de blessure, Ibou Fall Faye, Andjusic et Boustiele se sont montrés aussi sous un beau jour, la ‘‘french touch’’ de la Roca Team étant donc de retour pour la Coupe.

"On va peut-être dire aux autres de rester à la maison", a plaisanté Sasa Obradovic. Le coach avait laissé préventivement Mike James, Alpha Diallo, Motiejunas et Will Thomas (très sollicités ces derniers temps) au repos ce mercredi soir.

Prochaines étapes pour l’ASM : samedi à Gravelines en championnat et mardi prochain face à Kaunas en Euroligue, un rendez-vous ‘‘crucial’’, comme l’a rappelé coach Obradovic.