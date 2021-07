Léo Westermann, une pointure à Monaco

C’est un gros coup réalisé par l’AS Monaco sur ce marché des transferts avec la signature de Léo

Westermann. Non seulement la Roca Team est en train de bâtir un sacré effectif en vue de la

Betclic Elite et cet objectif affirmé de remporter le titre. Mais en plus, elle se donne les moyens de

bien figurer en Euroleague.

Le joueur passé par Villeurbanne (2010-2012), et Limoges (2014-2016), dispose d’un sacré CV à son actif. Partizan Belgrade, Kaunas, Moscou, Fenerbahce et Barcelone. Rien que ça ! Le meneur international français a disputé l’Euroleague avec toutes ces équipes, et a remporté de nombreuses compétitions nationales. Cette année, il a vécu une saison plus difficile avec un temps de jeu limité au milieu des stars du FC Barcelone. Rejoindre Monaco est une opportunité pour lui d’avoir de nouveau un rôle majeur au sein d’une équipe. L’homme aux 154 matchs d’Euroleague n’a pas hésite une seule seconde lorsque Zvezdan Mitrovic l’a appelé lui-même : « Il m’a montré son projet, ses intentions, et ce qu’il attendait de moi. Cette attraction des deux côtés était primordiale pour moi. »

"Partager mon expérience"

Cette arrivée renforce un peu plus l’idée d’un recrutement déjà clinquant (Boutsiele, Andjusic, Lee,

Ouattara). A n’en pas douter, les Roca Boys joueront de nouveau les premiers rôles en Betclic

Elite. Pour ce qui est de l’Euroleague, la venue de l’Alsacien amènera de l’expérience au sein d’un

effectif complètement novice à ce niveau.

Léo Westermann sait qu’il aura un rôle important à jouer dans la rotation de Zvezdan Mitrovic : « Je pense qu’on attend de moi de partager mon expérience et de tirer le groupe vers le haut à ce niveau. Je vais avoir ce rôle puisque j’ai joué de nombreuses années cette compétition. Mais au-delà de ça, aussi d’être performant sur le terrain et aider Monaco à remporter des titres. C’est un discours simple mais efficace, et qui veut dire beaucoup pour moi. J’ai hâte de pouvoir commencer le travail. »