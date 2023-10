Basket: les espoirs de l’AS Monaco réalisent un exploit en battant Cholet, champion de France en titre

C’était une des premières volontés de Nicolas Chattahy, lorsqu’il est arrivé à la tête de l’AS Monaco Basket Amateur en février 2022.

Axer le projet sur la formation, et sur le fait d’amener les jeunes joueurs le plus loin et le plus haut possible.

Tout en apportant beaucoup plus de liant entre la section amateur et le monde professionnel autour de la Roca Team. Créer une véritable passerelle. Petit à petit, progressivement, semaine après semaine, année après année, le président est en passe de réussir son pari. Le centre de formation de l’AS Monaco n’a plus rien à voir. Preuve en est, la performance réalisée samedi.

Les espoirs ont signé le plus bel accomplissement de leur histoire en s’imposant sur le parquet de Cholet, champion de France en titre (73-71). Ce qui prouve les progrès effectués par les U21, qui servent également à la structure professionnelle de la Roca Team.

En attestent les corrections subies par le passé, avec notamment un cinglant 44-74 en 2019.

À la Meilleraie, venir à bout d’un club référence dans cette catégorie n’est pas dû au simple hasard. Avec en plus, seulement 8 joueurs sur la feuille de match.

Et sans Théo Pichard, véritable recrue star et plaque tournante de cette équipe. Mickaël Pivaud, entraîneur en chef réalisant un énorme travail ne veut pas s’emballer.

"C’est n’est pas un exploit au vu de la qualité de notre effectif cette saison. C’est une performance oui."

La pépite iranienne Mohammad Amini qui a planté 32 points, capté 12 rebonds, fait 2 passes décisives, et réalisé 3 interceptions à Cholet. Photo DR.

Un groupe compétitif autour de la pépite Amini

Celui qui a posé ses valises à Monaco à l’intersaison 2022, l’été dernier abonde sur le sujet des jeunes.

"Le centre de formation de l’AS Monaco progresse au sens large du terme. Au fil des saisons c’est de mieux en mieux, signe que le travail porte ses fruits."

10 victoires en 2021-2022, 14 en 2022-2023, et maintenant le but est de faire encore mieux cette année. Et pourquoi pas, avec l’ambition de jouer les premiers rôles, avec une éventuelle qualification pour ce qui est le Trophée du Futur? Ce qui serait une grande première historique. Pour cela, les dirigeants ont bossé dur. Notamment au moment du mercato estival. Les recrues sont dignes de ce nom et apportent leur pierre à l’édifice. Des joueurs espagnols et ukrainiens, un autre qui arrive de N2.

Tout cet effectif bâti autour de la pépite iranienne Mohammad Amini qui a planté 32 points, capté 12 rebonds, fait 2 passes décisives, et réalisé 3 interceptions à Cholet.

Celui qui a tout juste 18 ans sort d’un mondial réussi avec 13,2 points de moyenne.

Ce dernier a même fait des feuilles de match avec l’équipe de Sasa Obradovic, signe que le vivier issu du centre de formation est intéressant aussi pour l’ossature professionnelle.

Professionnalisation des compétences

Une passerelle entre les deux mondes que loue le manager général de la Roca Team, Oleksiy Yefimov: "Le mérite revient à Nicolas Chattahy, président de la section amateur qui a apporté du sang neuf depuis qu’il est à la tête du club. Nous travaillons avec cette volonté commune d’amener des jeunes prospects à Monaco pour l’avenir. Ils sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre, signe que que nous sommes sur la bonne voie et qu’il faut continuer ainsi."

Une cellule a été mise en place et travaille en commun avec les pros et le centre de formation sur le scouting, les aspects liés à la performance, et le recrutement. Des jeunes comme Pichard et Amini sont sur le point de faire la balance avec le plus haut niveau du basket.

Toutes les têtes pensantes de cette entité, du président à l’entraîneur, en passant par Anthony Christophe responsable du centre de formation ne souhaitent qu’une chose : toujours faire mieux pour viser plus haut, dans cette quête de l’excellence.