Basket: tout ce qu'il faut savoir avant le match AS Monaco-ASVEL pour la 7e journée d'Euroligue

Monaco au complet: quatorze joueurs à postuler pour le choc contre l’ASVEL et douze places seulement sur la feuille de match. Que des internationaux ou des Américains 5 étoiles. Vous enlèveriez qui, vous? C’est le job de Sasa Obradovic... et pas la partie qu’il préfère.

Mike James, lui, s’apprête à disputer son 250e match d’Euroligue. C’est un fait: pour sa 3e saison sur le Rocher, l’ex-diva classée ingérable n’a jamais paru aussi indispensable. 2e scoreur de l’Euroligue (19,4 pts), 6e passeur (6 passes), 3e à l’évaluation, MJ est aussi décisif que patron dans l’attitude.

Face à l’ASVEL, son ex-bête noire, la Roca Team a totalement renversé la tendance : 6 victoires à la suite, toutes compétitions confondues.

L’ASVEL a du matos

Mais Alpha Diallo a raison de le rappeler: "L’ASVEL a changé de coach. Ils ont gagné à Kaunas, ils se sont relancés mentalement, on va affronter une équipe imprévisible". Plus de 7 mois que l’ASVEL attendait une victoire européenne ! L’effet Gianmarco Pozzecco ? ‘‘Certo’’.

Le bouillant nouveau coach villeurbannais et Sasa Obradovic (qui joua à Rome) s’affrontèrent sur les parquets du championnat d’Italie vers la fin des années 90. Le spectacle sera aussi sur le banc.

Si Monaco, où Kemba Walker (dos) est rétabli, ne peut prendre l’ASVEL à la légère, c’est aussi à cause de l’effectif rhodanien. Le pivot Joffrey Lauvergne (156 matches de NBA), l’ex-Antibois Tim Cabarrot (339), l’ailier US Mike Scott (555), l’arrière Frank Jackson (214), le feu follet Paris Lee, la montagne Youssapha Fall (2,21m), un métronome de 36 ans et meilleur scoreur de l’histoire des Coupes d’Europe nommé Nando De Colo... L’ASVEL n’a pas la gueule d’un dernier de la classe, c’est pourquoi Tony Parker s’est résolu à limoger son frère de coach, T.J. , et la raison pour laquelle on peut parler d’un vrai sommet à Gaston-Médecin.

"On reste sur 4 victoires en Euroligue. On est excités de poursuivre cette série", rappelle le couteau suisse Alpha Diallo.

A voir sur Sur Skweek et L’Equipe (ce vendredi à 21h)

Les compositions Monaco (12 à choisir parmi) James, Okobo, Loyd, Strazel, Walker, Jaron, Ouattara, Tarpey, D-Mo, Jaiteh, Diallo, Brown, Hall, Cornelie.

Ent.: S. Obradovic. ASVEL Scott, Lee, Kahudi, Lauvergne, Cabarrot, Dallo, E. Jackson, De Colo, Fall, Lighty, Ndiaye, F. Jackson.

Ent.: Pozzeco.