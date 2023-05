La Roca Team doit s'imposer face à Strasbourg pour les quarts de finale des playoffs de Betclic Élite

Entre Monaco et Strasbourg, c’est souvent complètement fou.

A l’image du quart de finale de l’an passé, remporté miraculeusement par la Roca Team, après deux prolongations aux matches 2 et 3...

À l’image de la demi-finale de Coupe de France 2022 (prolongation en faveur de la SIG), ou encore de ce shoot du milieu de terrain au buzzer de Dwayne Bacon, la saison passée, pour donner la victoire à l’ASM encore après prolongation. La SIG s’est imposée cette saison (en avril) à Gaston-Médecin en saison régulière, mais c’était deux jours avant la finale de Coupe de Bercy face à l’ASVEL et Monaco l’avait joué piano. Il n’en reste pas moins que les confrontations entre les 2 clubs sont d’ordinaire serrées.

Format piégeux

Il est clair aussi que Monaco aura tout à perdre ce mercredi soir, au contraire de la SIG, en position de jouer libérée. Qualifié in extremis à la dernière journée pour les play-offs, Strasbourg a récupéré son arrière US Matt Mitchell (qui remplace numériquement Frazier, blessé), et retrouve aussi ce mercredi soir Lucas Beaufort. Un effectif au complet, donc, avec le meneur US Marcus Keene, 4e meilleur marqueur de l’Elite (20,2 pts), et des clients comme Lansdowne, le Letton Kurucs, très complet, Bodian Massa, fort rebondeur, Cavalière, gros pourcentage au tir (63,8 %) et Paul Lacombe, ancien monégasque et homme à tout faire.

Avec ce format des quarts de finale au meilleur des trois manches, le droit à l’erreur est réduit. La pression est sur celui qui a survolé la saison régulière malgré un calendrier dément. Ce Monaco logiquement favori, qui espère avoir récupéré physiquement et mentalement de l’énergie laissée sur la piste aux étoiles du Final Four de Kaunas. « L’objectif numéro 1 du club est de décrocher le premier titre de champion de France de son histoire. La préparation de ce quart face à Strasbourg a débuté dès le match pour la 3e place face au Barça », rappelle Sasa Obradovic. Une Roca Team au complet, mais un coach Sasa confronté au retour du choix cornélien : laisser deux de ses joueurs étrangers sur la touche (6 étrangers au maximum autorisés en championnat, Monaco en compte 8 dans l’effectif).

La résultante est un rôle forcément plus important alloué aux Frenchies du Rocher. Elie Okobo doit retrouver le pic de sa confiance, Yak Ouattara est le capitaine, Matthew Strazel et Yohan Makoundou ont fait belle impression face au Barça, surtout le premier.

« On a des gars intelligents, tout le monde comprend l’importance de la conquête du titre pour Monaco », témoigne Strazel. Tout débute ce soir à Gaston-Médecin. F.P.