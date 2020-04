Le président de l'AS Basket Arnaud Giusti hausse le ton et craint une année blanche

Depuis plusieurs semaines désormais, l’ensemble du sport amateur monégasque est à l’arrêt et de nombreuses questions se posent.

Au cœur d’une période où le sport est mis entre parenthèses, de nombreux présidents de clubs continuent de travailler à distance.

Quelle finalité pour la saison en cours? Pourra-t-on se projeter sur la saison prochaine? Les interrogations sont nombreuses.

Arnaud Giusti, le président de l’AS Monaco Basket amateur, est très préoccupé de la situation car la Fédération française de basketball (FFBB) a décidé d’annuler les “montées” et “descentes” dans les classements.

Une saison blanche qui ne passe pas.

"C’est l’anéantissement d’un travail fourni tout au long de l’année par les bénévoles, les joueurs et le staff. Je peux comprendre la décision mais on pénalise ceux qui ont fait le travail sur le terrain et on offre aux 'mauvais' élèves un maintien inespéré", commente Arnaud Giusti.

En effet, l’ASM Basket s’est remarquablement distinguée cette année par d’excellents résultats chez les seniors hommes et femmes en Nationale 3, figurant en tête de leur championnat respectif.

"Est-ce logique de récompenser les relégables et de sanctionner les leaders?", se questionne le président, figure emblématique du basket monégasque.

Les budgets des clubs en danger?

Il poursuit: "Il est évident que je souhaitais fortement que les décisions de la Fédération prennent en considération nos résultats acquis et les ambitions légitimes liées à ses résultats. Nous avons beaucoup travaillé et investi auprès de nos soutiens et de nos partenaires pour leur proposer un projet sportif ambitieux."

La crise sanitaire aura à l’avenir, beaucoup d’impacts négatifs sur le sport amateur monégasque mais également français qui comptent sur les subventions pour compléter un projet sportif ou tout simplement survivre.

"Nous préparions déjà notre prochaine saison à la fois sportivement mais aussi financièrement et structurellement. Nos performances nous permettaient de construire notre avenir. Rappelons qu’il ne restait plus que quatre matchs dont une victoire pour valider la montée. C’est difficile d’accepter que notre travail pourrait être anéanti. La FFBB a choisi la simplicité alors qu’on avait cinq mois pour préparer la saison suivante en proposant des solutions cohérentes. Cette décision et cet évènement vont laisser des traces dans tous les budgets mais aussi dans le sportif car des clubs vont faire faillite en cours de saison. Les partenaires vont se poser des questions", conclut Arnaud Giusti.

Pour autant, il reste encore une chance à l’ASM d’accéder à l’échelon supérieur en fonction des rankings et des désistements… Mais la décision ne sera prise qu’en période estivale.