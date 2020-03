Le match de basket Monaco-Kazan à huis clos ?

Les supporters de la Roca Team sont furax. Et ils ont déjà commencé à le dire hier soir, sur les réseaux sociaux, dès la publication notre article sur le site monacomatin.mc, annonçant la décision du gouvernement princier. Après que la France a décidé de reporter le match de Jeep Elite ASVEL-ASM qui devait se disputer hier à 16 h à l’Astroballe de Villeurbanne, la Principauté a opté pour une autre formule : le match de l’EuroCup de basket, prévu mercredi 4 mars salle Gaston-Médecin à Monaco, où la Roca Team doit recevoir les Russes de l’Unics Kazan, se jouera à huis clos. Une mesure de précaution prise en raison de l’épidémie de coronavirus.

« Contenir au maximum les risques d’épidémie »

Hier matin, lors d’une réunion avec les différents services concernés pour faire un point d’étape sur l’évolution de l’épidémie du Covid-19 (lire page précédente), le gouvernement a évoqué deux options : le report du match ou le huis clos. Il reviendra à l’ASM Basket de choisir. «Les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs du Club sont infiniment désolés de cette situation, qui dépasse les frontières du sport dès lors qu’il s’agit de mesures de sécurité publique, indique le club. La décision finale sera annoncée très prochainement.» L’option du huis clos paraît toutefois plus probable.

Le gouvernement a pris cette décision « en raison de conditions sanitaires non garanties avec un public important et actif en milieu clos et chauffé, ayant une forte proximité durant un laps de temps important », peut-on lire dans un communiqué. L’objectif des autorités du pays « est de maintenir la politique de précaution préconisée afin de contenir au maximum les risques d’épidémie en Principauté ».

« Dégoûtée ! », se désole une supportrice de la Roca Team sur Twitter, d’autres s’étonnant que, dans le même temps, l’ASVEL puisse jouer son match d’EuroCup devant son public, mardi 3 mars à l’Astroballe. L’ASM Basket, pour sa part, espère que le gouvernement reviendra sur sa décision et autorisera le public à assister au match (lire notre article en pages sports).

Pas d’autres annulations à Monaco… pour l’instant

Ce match n’est pas le seul événement drainant du public qui sera accueilli dans les prochains jours en Principauté. Rien que cette semaine, il y aura le 4e Salon international de l’automobile de Monaco (Siam), à partir de jeudi, puis, samedi, le Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC) dédié aux mangas, aux jeux vidéo et à la pop culture japonaise, qui attire plus de 3 000 personnes au Grimaldi Forum. Cédric Biscay, l’organisateur, est d’ailleurs très inquiet sur la tenue de son salon (lire notre édition d’hier).

« En ce qui concerne d’autres évènements publics, la situation est toujours en cours d’évaluation, écrit le gouvernement. Les autorités monégasques ne préconisent pas, à ce stade, d’annulations ou de reports des manifestations. Cette position sera revue régulièrement. »