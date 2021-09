Le gouvernement et l’AS Monaco basket s’accordent sur un projet à long terme

Jeudi midi à l’Atrium du Casino de Monte-Carlo, était organisé le traditionnel Media Day d’avant-saison de l’AS Monaco Basket. L'occasion pour l'Etat et le club de se réjouir d'avoir obtenu une dérogation pour jouer à domicile les matchs d'Euroleague, et de voir plus loin.