L'AS Monaco Basket vise l'entraîneur Saso Obradovic

L'ancien meneur-arrière, triple champion d'Europe et champion du monde avec la Yougoslavie en 1998, a déjà travaillé avec le président de l'ASM Basket, Sergey Dyadechko, et le directeur éxecutif ukrainien Oleksiy Yefimov.

Saso Obradovic fut l'entraîneur du BK Kiev en 2008-09 et du BC Donetsk en 2012 (l'ancien club du président Dyadechko), avec qui il fut champion d'Ukraine et quart de finaliste de l'EuroCup. Cependant, le départ de Filipovski et l'arrivée d'Obradovic, qui se heurtent à des obstacles financiers, ne sont pas actés.