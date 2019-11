L’AS Monaco Basket s'offre une pointure double champion de NBA

Né le 13 octobre 1988 à Dayton dans l’Ohio, Norris Cole possède l'un des plus gros palmarès jamais vus dans le championnat français.

Avec les Miami Heat, il a remporté deux fois le titre en NBA (2012, 2013) et disputé la finale en 2014.

Norris Cole, sorti de l’Université de Cleveland State en 2011, drafté en 28e position, a joué 7 saisons et 428 matches en NBA, disputant les play-offs à six reprises, et tournant à 22,3 minutes de jeu en moyenne (7 pts, 2,7 passes).

En 2017, Norris Cole a franchi l’Atlantique, découvrant l’Euroligue avec le Maccabi Tel Aviv (12,6 pts, 3,8 passes).

La saison passée, après un début de saison en Italie à Avellino (16,3 pts), Norris Cole a été l’un des joueurs les plus en vue de l’Euroligue sous la maillot de Buducnost (16,6 points, 4,6 passes en 15 rencontres).

Fort shooteur, passeur, rapide et athlétique dans l'attaque du cercle, Norris Cole, sans club depuis le début de saison, s'est maintenu en forme aux USA.

Il découvrira ses nouveaux équipiers ce lundi et pourrait déjà figurer sur la feuille de match mercredi pour la venue des Grecs de Patras en EuroCup (20h).