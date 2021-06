L'AS Monaco Basket récompensé par le prince Albert II pour son sacre européen

Prince Albert-II: "Qui sait, il y a aura peut-être un autre très beau titre à célébrer!"

La Roca Team est la première équipe de l’histoire de l’AS Monaco, toutes sections confondues, à rafler un sacre européen. C’était logique pour vous de les convier au Palais?

Absolument. Je l’avais promis à l’équipe dirigeante s’il y avait un merveilleux résultat en EuroCup. Bien sûr, on aurait aimé que ce soit vraiment la fin de saison et que l’on puisse célébrer un autre titre. Malheureusement, la Jeep Élite est toujours en cours. L’équipe a montré un incroyable esprit de solidité et de solidarité, avec des performances incroyables, notamment en EuroCup. Ces résultats sont extraordinaires pour le basket en Principauté, mais aussi pour le sport en général. Cela rejaillit sur tout le pays.

Pensez-vous que les joueurs réussiront à conjurer le mauvais sort en Jeep Élite, une compétition où ils ont échoué à deux reprises en finale?

Les années précédentes, on entrait en playoffs avec la première place. Cela ne nous a pas beaucoup avantagés. On a vu aussi que l’équipe est arrivée parfois très fatiguée en playoffs. Est-ce que l’équipe [cette année, ndlr] se réserve un peu pour ne pas être considérée comme favorite? On va voir. En tout cas, ça va être passionnant à suivre. Qui sait, il y aura peut-être un autre très beau titre à célébrer.

Ne pas finir premier de la saison régulière pourrait leur enlever une pression psychologique en playoffs?

Ne pas avoir la pression du favori, et l’excès de confiance qui peut en découler, ça peut aussi être un avantage quand on entre dans cette phase-là.

Un joueur vous a-t-il marqué cette saison ou bien retiendrez-vous le collectif?

Plutôt le collectif. Bien sûr, on a vu d’extraordinaires individualités: Marcos Knight, J.J O’Brien, Mathias Lessort… Des garçons aux qualités techniques et physiques extraordinaires, avec de l’adresse. Je mets Dee Bost de côté car on le connaît bien depuis quelques saisons. Tout le collectif est à mettre à l’honneur avec un coach très performant.

La question de la capacité de Gaston-Médecin se pose. Que sera-t-il fait pour répondre aux standards de l’EuroLigue, à savoir 5.000 places minimum?

On a une année de mise à l’épreuve. Un projet existe déjà pour augmenter la capacité de places dans l’enceinte présente mais cela ne peut être qu’une solution temporaire. Avec le gouvernement, on réfléchit très sérieusement à une solution.