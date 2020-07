L'AS Monaco basket a trouvé son meneur

Un nouveau meneur américain arrive sur le Rocher: il s'agit du MVP du dernier tournoi final de la Bundesliga allemande, Marcos Knight (1,88m, 30 ans), au cours duquel il a inscrit avec son équipe Ludwigsbourg la bagatelle de 26 points en demi-finale face à Ratiopharm Ulm.

Réputé pour ses qualités de scoreur, ce meneur complet et fort au rebond formera ainsi la doublette avec le capitaine Dee Bost.

Avec le retour du coach emblématique Zvezdan Mitroviic, les prolongations de Dee Bost et J.J. O'Brien, l'arrivée de l'intérieur américain Darral Willis et la présence de Will Yeguete dans la peinture, la visage de la Roca Team 2020/21 commence à prendre forme.