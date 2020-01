Il aurait fallu gagner avec plus de manière », regrettait Paul Lacombe, hier soir, à l’issue d’une rencontre durant laquelle la Roca Team n’avait jamais réellement été inquiétée par une SIG contrainte de jouer sans son meneur Travis Trice parti le matin même, ni Damien Inglis cloué au lit par une grippe. Face à sept pros strasbourgeois vaillants, les Monégasques n’ont pas été archidominants comme ils auraient pu ou même dû l’être après le revers concédé en Eurocoupe face à Galatasaray.

Dans le premier quart, les deux équipes font d’ailleurs jeu égal, la SIG s’appuyant sur York et Traoré, la Roca Team sur Dee Bost, ovationné lors de la présentation des deux formations, et O’Brien, avant que Yakuba Ouattara et Will Yeguete ne créent un premier écart (21-25). Jusqu’à la mi-temps, les Alsaciens contrecarrent les plans de Sasa Obradovic, qui ne cesse de pester sur le côté du terrain. Un gros passage de Norris Cole auteur de sept points de rang permet au club de la principauté de prendre de l’air et Yeguete, omniprésent durant toute la rencontre, poursuit son travail en périphérie pour permettre à Monaco d’avoir sept longueurs d’avance à la mi-temps (42-49).

Toujours en quête d’un pivot et donc obligée de jouer petit « small small ball » selon Paul Lacombe ou « very small ball » dixit Vincent Collet, la SIG s’essaye au « run and shoot » peu utilisé par le coach strasbourgeois, ce qui perturbe un peu plus la Roca Team. Le troisième quart ressemble aux deux précédents mais alors qu’Obradovic fait tourner son effectif, la formation alsacienne dispose de très peu de rotations et commence à tirer la langue (67-76). Dans le dernier acte, les hommes du Rocher continuent d’appuyer là où ça fait mal et la redoutable efficacité d’O’brien et le rayonnement de Ouattara font le reste. L’ASM empoche un onzième succès de rang en Elite et conserve sa place de leader avant un déplacement difficile à Kazan, mardi soir en EuroCup.