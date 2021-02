La saison de basket reprend le 4 mars

La saison régulière de Jeep ELITE (AS Monaco) et de Pro B (Antibes) reprendra le 4 mars et sera programmée pour aller à son terme d'ici au 15 juin.

Un calendrier (bientôt dévoilé) très serré de dessine avec de nombreux matches en retard à disputer.

Après le 15 juin, l’hypothèse retenue (à confirmer) est celle d’un Top 8 (quarts, demis et finale sur un

match sec) qui remplacerait les play-offs pour la Jeep Elite.

En cas d’impossibilité d’organiser un Top 8, le premier de la saison régulière serait sacré champion.

Si la saison régulière ne va pas à son terme, le champion sera désigné en fonction d’un système de calcul compliqué comprenant les résultats des saisons précédentes (ranking). Il n’y aura pas de play-off en Pro B et les deux premiers de la saison régulière monteront en Jeep Elite.